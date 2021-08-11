بالصورة: مسؤول بحريني يزور مقر جيش الاحتلال في تل أبيب

يشار إلى أن البحرين وقعت اتفاقا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد الإمارات، وحذت حذوها المغرب والسودان.

أجرى نائب وزير الخارجية البحريني، عبد الله بن أحمد آل خليفة، الثلاثاء، زيارة إلى مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، والتقى رئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة بجيش الاحتلال اللواء تال كلمان.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، تناول اللقاء تعزيز العلاقات الأمنية بين "إسرائيل" والبحرين، فيما أقيمت ندوة استراتيجية لاستعراض التحديات الإقليمية المشتركة بين الجانبين.

وكان المسؤول البحريني وصل إلى تل ابيب الأحد الماضي، في زيارة وصفها بـ"العمل"، وتستغرق 4 أيام. وهاجم آل خليفة في مستهل زيارته الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى مع إيران في السابق.

يشار إلى أن البحرين وقعت اتفاقا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد الإمارات، وحذت حذوها المغرب والسودان.

المصدر:عربي 21