برلماني: رد إيران على الكيان الصهيوني سيكون مؤلما للغاية

ليس الأمر أن لديهم تهديدات مختلفة ضد الجمهورية الإسلامية ولا نرد عليها، الكيان الصهيوني هو كيان مزيف وقاتل الأطفال وكيان احتلال، ويعتبر عاملا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

أكد عضو مجلس الشورى الاسلامي لطف الله سياهكلي، ان رد ايران على أي عدوان محتمل من قبل الكيان الصهيوني سيكون مؤلما للغاية.



وفي تصريح لمراسل وكالة فارس قال ممثل اهالي قزوين في مجلس الشورى الاسلامي لطف الله سياهكلي حول التهديدات الصهيونية الاخيرة: يجب أن يعلم الصهاينة أنهم تسببوا في الكثير من الأضرار التي لحقت ببلادنا خلال الـ 41 عامًا الماضية، والتي يمكن التحقيق فيها، ويجب محاسبتهم على أفعالهم.

واضاف: ليس الأمر أن لديهم تهديدات مختلفة ضد الجمهورية الإسلامية ولا نرد عليها، الكيان الصهيوني هو كيان مزيف وقاتل الأطفال وكيان احتلال، ويعتبر عاملا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

وتابع قائلا: الكيان الصهيوني هو بذرة قذرة زرعها البريطانيون في المنطقة.

وشدد على أن الكيان الصهيوني وحماته لا يمكنهم مواجهة الجمهورية الإسلامية في المنطقة لأن إيران اليوم أقوى من أي وقت مضى، كما ان شعوب المنطقة تدرك ان ايران لا تعتبر أبدًا تهديدًا بل هي عامل سلام واستقرار.

واختتم النائب سياهلكي: على أعداء الجمهورية الإسلامية أن يعلموا أن منطقتنا ليست مكانا لاعمالهم الاستفزازية،وأن الجمهورية الإسلامية الايرانية سترد بحزم بالتأكيد على تهديداتهم ولن تتنازل عن مصالحها.