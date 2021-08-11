العميد فدوي: مخططات الاعداء البغيضة منيت بالفشل دوما

ان وعد الله هو ان حزب الله هو المنتصر وان حزب الشيطان لن ينتصر ابدا ويتوجب ان نبذل كل اهتمامنا بخصائص حزب الله وان نسعى للتحرك دوما في المسار الصحيح وحزب الله.

اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية استخدموا ضدها كل طاقاتهم خلال الاعوام الـ 42 الماضية الا ان مخططاتهم البغيضة لقيت الفشل دوما ولم يحققوا حتى انتصار واحد.

وقال العميد فدوي في تصريحه يوم الثلاثاء خلال مراسم تقديم قائد ومساعد فيلق "العباس (ع)" التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة اردبيل شمال غرب ايران: ان اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة الشيطان الاكبر اميركا نفذوا خلال الاعوام الماضية اجراءات بغيضة وعملوا ضدها بكل قواهم خلال الاعوام الـ 42 الماضية الا انهم لم يتمكنوا حتى من تحقيق انتصار واحد، وهذا هو وعد الباري تعالى بان الحق منتصر دوما في ساحة الحرب بين الحق والباطل.

واضاف: ان وعد الله هو ان حزب الله هو المنتصر وان حزب الشيطان لن ينتصر ابدا ويتوجب ان نبذل كل اهتمامنا بخصائص حزب الله وان نسعى للتحرك دوما في المسار الصحيح وحزب الله.

واشار الى تقديم الحرس الثوري 40 الف شهيد في طريق الثورة والاسلام، مؤكدا بان كوادر الحرس الثوري هم خدمة الشعب والثورة وقال: يجب الاستمرار على هذا المنهج والعمل في سياق حفظ وصون البلاد.