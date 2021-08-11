بالصورة: البحرية الآذربيجانية تشارك في مسابقات دولية عسكرية في ميناء بشمال ايران

اعلن وزير الدفاع بجمهورية آذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف بان قطعتين من القوة البحرية في بلاده ستشاركان في مسابقات دولية عسكرية تقام بعنوان "كأس البحر" في ميناء انزلي بمحافظة كيلان شمال ايران، ضمن الالعاب العسكرية الدولية التي تنظم سنويا وتستضيف روسيا غالبية مسابقاتها اضافة الى دول اخرى من ضمنها ايران.

وافادت وكالة "آذرتاج" بجمهورية آذربيجان ان الجنرال حسنوف تفقد القطعتين البحريتين وبحارتهما المشاركين في المسابقات الدولية العسكرية ومدى الجهوزية لخوض هذه المسابقات.

ومن المقرر ان يشارك 66 بحارا من القوة البحرية لجمهورية آذربيجان بالسفينتين الدوريتين «جي-122» و«جي-124» في مسابقات "كأس البحر" التي ستنطلق يوم الاحد 22 آب/اغسطس في ميناء انزلي شمال ايران. هاتان القطعتان البحريتان هما صناعة روسية من فئة الدورية المضادة للغواصات «اوسا».

وتمنى وزير الدفاع الاذربيجاني النجاح للكوادر العسكرية من بلاده في المسابقات البحرية المرتقبة.

وتقام الألعاب العسكرية الدولية "أرمي – 2021" خلال الفترة من 22 آب /اغسطس لغاية 4 ايلول /سبتمبر المقبل. ويتضمن برنامج الألعاب العسكرية 34 مسابقة عسكرية دولية تستضيف روسيا 16 مسابقة منها.

وستُجري كل من الصين وبيلاروسيا و إيران 3 مسابقات في أراضيها وتستضيف كل من فيتنام وكازاخستان وأوزبكستان مسابقتين، أما كل من الجزائر وأرمينيا وصربيا وقطر فتستضيف مسابقة عسكرية دولية واحدة.