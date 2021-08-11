الحرس الثوري: قدرات ايران اليوم لا تقارن مع الماضي

ان وعد الله هو ان حزب الله هو المنتصر وان حزب الشيطان لن ينتصر ابدا ويتوجب ان نبذل كل اهتمامنا بخصائص حزب الله وان نسعى للتحرك دوما في المسار الصحيح ومنهج حزب الله.

اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد علي فدوي بان قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم لا تقارن مع الماضي.

وفي تصريحه يوم الثلاثاء خلال مراسم تقديم القائد الجديد لفيلق "العباس (ع)" التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة اردبيل شمال غرب ايران، اكد العميد فدوي بان الحرس الثوري اليوم اكثر اقتدارا من اي وقت آخر وقال: ان قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم لا تقارن مع الماضي.

واضاف: ان اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية بقيادة الشيطان الاكبر اميركا نفذوا خلال الاعوام الماضية مؤامرات بغيضة وعملوا ضدها بكل قواهم خلال الاعوام الـ 42 الماضية الا انهم لم يتمكنوا حتى من تحقيق انتصار واحد، وهذا هو وعد الباري تعالى بان الحق منتصر دوما في ساحة الحرب بين الحق والباطل.

وتابع قائلا: ان وعد الله هو ان حزب الله هو المنتصر وان حزب الشيطان لن ينتصر ابدا ويتوجب ان نبذل كل اهتمامنا بخصائص حزب الله وان نسعى للتحرك دوما في المسار الصحيح ومنهج حزب الله.

واشار الى تقديم الحرس الثوري 40 الف شهيد في طريق الثورة والاسلام، مؤكدا بان كوادر الحرس الثوري هم خدمة الشعب والثورة وقال: يجب الاستمرار على هذا المنهج والعمل في سياق حفظ وصون البلاد.