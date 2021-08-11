السفارة الإيرانية في لندن تردّ على المحادثات الأمريكية السعودية

على العكس من ذلك، يمكن لإيران أن تكون طرفًا قويًا في أي مفاوضات، بشرط الاعتراف بقوتها كدعامة للأمن في المنطقة واحترام مصالحها وفقًا لذلك.

أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، دور طهران في تطورات منطقة الشرق الأوسط، وشددت على ان ايران لا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات الآخرين.

ویذکر أنه كتبت السفارة الايرانية في لندن في تغريدة على تويتر، ردا على المحادثات بين وزيري الخارجية الأميركي والسعودي حول ايران: على الجميع أن يدركوا أن إيران لا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات الآخرين وقد ثبت أن هذه الطريقة عقيمة وفاشلة.

واضافت: على العكس من ذلك، يمكن لإيران أن تكون طرفًا قويًا في أي مفاوضات، بشرط الاعتراف بقوتها كدعامة للأمن في المنطقة واحترام مصالحها وفقًا لذلك.