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بعض الدول تسعى إلى توقيع اتفاق مع إيران رغم الحظر

فأن جهود هيئة الاتفاقيات الدولية، قد أثمرت، كما اشارت ايضا الى ابلاغ اتفاقية النقل الجوي الاسبوع الماضي .
رمز الخبر: ۵۵۳۸۷
تأريخ النشر: 11 August 2021

اشارت رئيسة قسم الاتفاقات الدولية بدائرة الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية الى تاثير الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي على تقليص الاتفاقيات الدولية، وقالت أن بعض الدول تسعى الى توقيع اتفاقية تعاون ثنائي مع ايران في مجال الاستثمار الاجنبي رغم وجود بعض القيود جراء الحظر.

واضافت "زهرة فريور" في مقابلة مع مراسل ارنا يوم الثلاثاء، إن سلطنة عمان من الدول التي تسعى لإبرام اتفاق مع إيران، وبشكل عام فإن عدد الدول التي تسعى لتوقيع اتفاق ثنائي مع ايران أقل مما كان عليه سابقا بسبب الحظر، موضحة انه وحسب الزملاء في منظمة الاستثمار الأجنبي، فأن المنظمة تلقت العديد من طلبات الاستثمار في ايران، لكنها انسحبت بعد خروج امريكا من الاتفاق.

وأشارت الى ان نص نموذج اتفاقية الاستثمار الاجنبي الثنائي جرى ابلاغه الاسبوع الماضي من قبل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية ، وبالتالي فأن جهود هيئة الاتفاقيات الدولية، قد أثمرت، كما اشارت ايضا الى ابلاغ اتفاقية النقل الجوي الاسبوع الماضي .

وعن طبيعة عمل قسم شؤون الاتفاقيات الدولية التابع لدائرة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية وطريقة عمله قالت: أن هذا القسم تأسس عام 1992 لتكون الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الاطراف الموقعة من قبل ايران مع الدول الاخرى تحت الإشراف القانوني لهذا المكتب، كما يتولى هذا القسم الإشراف على عضوية إيران في المنظمات الدولية.

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