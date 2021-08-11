إيران واليابان تتعاوننان في مجال تطوير مراكز التشخيص المبكر للسرطان

كما قدم الوفد الياباني تقريرا عن أنشطة الشركات التابعة له وأعرب عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة السرطان، لا سيما تعزيز البرنامج الوطني للتشخيص المبكر للسرطان.

أكد مساعد وزير الصحة والتعليم الطبي ومديرا شركتي فوجي فيلم وهيتاشي اليابانيتين في اجتماع على تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال تطوير مراكز التشخيص المبكر للسرطان.

وأعرب الوفد الايراني في الاجتماع عن تقديره لجهود اليابان الإنسانية للتبرع بأجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي واجهزة الأشعة المقطعية لمراكز العلاج من كورونا ومواصلة العمل على تجهيز المراكز واستكمالها بهدف تنفيذ برنامج وطني للكشف المبكر عن السرطان.

كما قدم الوفد الياباني تقريرا عن أنشطة الشركات التابعة له وأعرب عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة السرطان، لا سيما تعزيز البرنامج الوطني للتشخيص المبكر للسرطان.