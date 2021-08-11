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إيران واليابان تتعاوننان في مجال تطوير مراكز التشخيص المبكر للسرطان

كما قدم الوفد الياباني تقريرا عن أنشطة الشركات التابعة له وأعرب عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة السرطان، لا سيما تعزيز البرنامج الوطني للتشخيص المبكر للسرطان.
رمز الخبر: ۵۵۳۸۵
تأريخ النشر: 11 August 2021

أكد مساعد وزير الصحة والتعليم الطبي ومديرا شركتي فوجي فيلم وهيتاشي اليابانيتين في اجتماع على تعزيز التعاون الدولي المشترك في مجال تطوير مراكز التشخيص المبكر للسرطان.

وأعرب الوفد الايراني في الاجتماع عن تقديره لجهود اليابان الإنسانية للتبرع بأجهزة الكشف المبكر عن سرطان الثدي واجهزة الأشعة المقطعية لمراكز العلاج من كورونا ومواصلة العمل على تجهيز المراكز واستكمالها بهدف تنفيذ برنامج وطني للكشف المبكر عن السرطان.

كما قدم الوفد الياباني تقريرا عن أنشطة الشركات التابعة له وأعرب عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين في مجال مكافحة السرطان، لا سيما تعزيز البرنامج الوطني للتشخيص المبكر للسرطان.

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