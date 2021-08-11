اية الله رئيسي يتلقى رسالة تهنئة من رئيس وزراء اسبانيا

كما اعرب سانجيز عن يقينه بشان "جدوائية مفاوضات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي، وعودة الاطراف الى التعهدات المنصوصة في هذا الاتفاق".

بعث رئيس وزراء اسبانيا "بيدرو سانجيز" رسالة الى "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، مهنئا اياه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة في ايران.

وافاد مراسل "ارنا" من مدريد، ان رئيس الحكومة الاسبانية نوّه في رسالة التهنئة الى رئيسي، بالعلاقات التقليدية القائمة على اسس الصداقة بين البلدين؛ متطلعا الى استمرار هذه الاواصر وتوسيعها خلال الفترة المستقبلية، وبما يسهم في النهوض بمستوى الرخاء والسعادة لشعبيهما.

كما اعرب سانجيز عن يقينه بشان "جدوائية مفاوضات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي، وعودة الاطراف الى التعهدات المنصوصة في هذا الاتفاق".