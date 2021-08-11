الرئيس الايراني يصدر اوامر عاجلة لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا

وتقرر خلال الاجتماع ان يقوم مقر مكافحة كورونا بدراسة وتصديق تفاصيل عطلات الاسبوع القادم بغية السيطرة على الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي اوامر عاجلة لمواجهة الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا في البلاد وارتفاع نسبة الاصابات به في انحاء البلاد.

وخلال اجتماع طارئ للجنة الوطنية لمكافحة كورونا عقد برئاسته، اليوم الثلاثاء، استمع الرئيس رئيسي الى تقارير اعضاء اللجنة، ومن ثم اصدر اوامر عاجلة لمواجهة الفيروس والسيطرة عليه في ضوء زيادة تفشي المرض والاصابة به خلال الايام الاخيرة.

ومن الاوامر الصادرة؛ التوفير العاجل للسلع العلاجية مثل الامصال والاوكسجين ومراجعة البروتوكولات الصحية وتحديد ضمانة التنفيذ لها وتمهيد واردات اللقاح وفق الحاجة بغية قطع سلسلة انتقال الفيروس قبل بدء موسم البرد وتوفير العملة الصعبة بلا قيود لواردات اللقاح.

كما امر رئيس الجمهورية بتنظيم جديد للطاقات الشعبية والقوات المسلحة لتقديم الخدمات العلاجية والاجراءات الوقائية والارتقاء بمشروع "الشهيد سليماني" وتنفيذه وزيادة فترة التطعيم في مراكز التطعيم بغية الحيلولة دون الزحام والاسراع في عملية التطعيم وزيادة الكوادر البشرية للقطاع الصحي عبر الاستفادة من خدمات الطلبة الجامعيين في كليات الطب والتمريض والقوى الشعبية المتطوعة.

وتقرر خلال الاجتماع ان يقوم مقر مكافحة كورونا بدراسة وتصديق تفاصيل عطلات الاسبوع القادم بغية السيطرة على الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

يذكر ان اللجنة الخاصة لمكافحة كورونا التي تم تشكيلها السبت بقرار من رئيس الجمهورية، ستقدم للجنة الوطنية لمكافحة كورونا مشروع التحول الشامل في كيفية مواجهة فيروس كورونا والذي يتضمن حلولا قصيرة ومتوسطة وبعيدة الامد.