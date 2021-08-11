"لجان المقاومة" الفلسطينية : المساس بمقدساتنا سيشعل ثورة الغضب

وكان وفد أمريكي قام برفقة عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلية بجولة في المسجد الأقصى يوم الثلاثاء.

اعتبرت "لجان المقاومة" في فلسطين أن "اقتحام الوفد الأمريكي للمسجد الأقصى مؤشر خطير على المشاركة الأمريكية في مخطط استهداف الأقصى".. محذرة من أن "المساس بمقدساتنا سيشعل ثورة الغضب".

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن اللجان في بيان صحفي مساء يوم الثلاثاء: "ندعو أهلنا وأبناء شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وحمايته من مكر ومخططات الصهاينة المجرمين".

وكان وفد أمريكي قام برفقة عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلية بجولة في المسجد الأقصى يوم الثلاثاء.

ويذكر أن حراس المسجد الأقصى لم يستطيعوا تمييز هوية الأشخاص، كما لم تعرف سبب الزيارة حتى اللحظة.. ودخل الوفد من باب المغاربة وخرجوا من باب الأسباط ومن ثم إلى شارع الواد.