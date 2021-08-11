حزب الله: السعودية فشلت في اليمن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان

أن "جهوزية المقاومة دائمة، وهي حاضرة لردع العدو عند القيام بأي اعتداء بغض النظر عن أي تغيرات وتبدلات ساسية داخلية أو سياسية اقليمية على مستوى المنطقة" وأن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة قائمة وثابتة وناجحة ومنتجة".

اكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله سماحة السيد هاشم صفي الدين، أن "المعادلة (مع العدو) تم تثبيتها والتأكيد عليها من خلال الصواريخ التي أطلقت، وأن الاسرائيلي اذا كان يفكر أن بامكانه أن يغير قواعد ومستلزمات هذه المعادلة من طرفه فهو غير قادر على ذلك"

وشددا السيد صفي الدين في تصريح لموقع "العهد"، على أن "جهوزية المقاومة دائمة، وهي حاضرة لردع العدو عند القيام بأي اعتداء بغض النظر عن أي تغيرات وتبدلات ساسية داخلية أو سياسية اقليمية على مستوى المنطقة" وأن "معادلة الجيش والشعب والمقاومة قائمة وثابتة وناجحة ومنتجة".

وفي ما يرتبط بذكرى انفجار مرفأ بيروت، جدد السيد صفي الدين تأكيد حزب الله أن "عدم تبيان ما الذي حصل وعدم تقديم تقرير أو رؤية أو سردية لما حصل يعني أن الباب سيبقى مفتوحا أمام الاشتهاءات والاجتهادات والتدخلات والاستثمارات" وأن "تحديد وتوصيف ما الذي حصل يحدد الكثير من الاتجاهات التي ينبغي ان يذهب اليها التحقيق حتى يكون الناس على بيّنة، وفي هذا الموضوع نحن نرى الأمور غير سليمة وغير صحيحة".

وحول الهجوم الأخير لوزير الخارجية السعودية على حزب الله، قال السيد صفي الدين لموقع "العهد": "السعودية فشلت في اليمن وفي سوريا والعراق وفلسطين ولبنان، وفشلت في خياراتها الخاطئة حينما اتخذت سياسات أميركية محضة خلافًا لمصالح الشعوب. مشكلتكم أنكم أنتم فشلتم لماذا تريدون أن تحملونا فشلكم؟"، وتابع "أنتم أنفقتم عشرات المليارات من الدولارات في المكان الخطأ، في التوقيت الخطأ، في القضية الخطأ، في الساعة الخطأ، هذه أخطاؤكم أنتم. أنتم تحالفتم مع من اعتبرتم أنهم يخدمون سياساتكم لكنهم كانوا عاجزين".