بغداد ترسل دعوات لقادة الدول الإقليمية للمشاركة بقمة بغداد

ارسل العراق دعوات لقادة الدول الإقليمية، للمشاركة بقمة بغداد، شملت تركيا وإيران والسعودية والكويت حتى الآن.

موقع تابناك الإخباري_جهود دبلوماسية يقودها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لاستضافة دول الجوار إلى قمة دعا لها رئيس مجلس الوزراءِ مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد لتقريب وجهات النظر بين الدولِ ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدَّولية.

"المؤتمر الإقليمي" الذي سيعقد أواخر شهر آب/أغسطس الجاري، ستشارك فيه تركيا وإيران والسعودية والكويت حتى الآن.

ووصل حسين اليوم الى ايران لدعوة قادتها للمشاركة باعمال القمة اواخر الشهر الجاري، بالتوازي مع إعلان العراق أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم المشاركة في المؤتمر.

واعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، ان الحراك الدبلوماسي هدفه إعادة العراق لوضعه الطبيعي.

بدوره، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثنى أمين ان للعراق مصالح مع دول الجوار ومن المهم تخفيف التوتر، فيما اعتبر نائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ان عقد مؤتمر بغداد يمثل قفزة نوعية للعراق.