النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۴مشاهدات
‍ پ

الرئيس الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد صدر مرسوما بالحكومة السورية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المهندس حسين عرنوس.
رمز الخبر: ۵۵۳۷۲
تأريخ النشر: 10 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ نشرت صفحة الرئاسة السورية المرسوم رقم 208 للعام 2021 الذي أصدره الأسد والقاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس، وجاء كما يلي:

- المهندس حسين عرنوس رئيساً لمجلس الوزراء
- العماد علي عبد الله أيوب نائباً لرئيس مجلس الوزراء- وزيرا للدفاع
- الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف
- السيد منصور عزام وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية
- المهندس حسين مخلوف وزيراً للإدارة المحلية والبيئة
- الدكتورة سلام سفاف وزيراً للتنمية الإدارية
- الدكتور محمد سامر الخليل وزيراً للاقتصاد والتجارة الخارجية
- اللواء محمد خالد الرحمون وزيراً للداخلية
- المهندس محمد رامي مرتيني وزيراً للسياحة
- الدكتور بسام إبراهيم وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
- المهندس سهيل عبد اللطيف وزيراً للأشغال العامة والإسكان
- المهندس إياد الخطيب وزيراً للاتصالات والتقانة
- الدكتورة لبانة مشوح وزيراً للثقافة
- الدكتور دارم طباع وزيراً للتربية
- القاضي أحمد السيد وزيراً للعدل
- الدكتور تمام رعد وزيراً للموارد المائية
- الدكتور كنان ياغي وزيراً للمالية
- المهندس زهير خزيم وزيراً للنقل
- المهندس بسام طعمة وزيراً للنفط والثروة المعدنية
- الدكتور حسن الغباش وزيراً للصحة
- السيد زياد صباغ وزيراً للصناعة
- المهندس محمد حسان قطنا وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي
- المهندس غسان الزامل وزيراً للكهرباء
- المهندس محمد فايز البرشة وزير دولة
- الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين
- الدكتور عمرو سالم وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
- السيد عبد الله عبد الله وزير دولة
- المهندس محمد سيف الدين وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل
- الدكتور بطرس الحلاق وزيراً للإعلام
- الدكتورة ديالا بركات وزير دولة

المصدر: صفحة الرئاسة السورية

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد تستنكر زيارة الوفد الأميركي إلى رام الله: تأتي في سياق تعزيز التنسيق الأمني
رئيس الوزراء الإثيوبي يلغي وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي ويأمر الجيش بالتحرك
القوات الأمنية تعزز وجودها على الحدود وتحبط عددا من محاولات التسلل
بغداد ترسل دعوات لقادة الدول الإقليمية للمشاركة بقمة بغداد
مترجم: نظرة إلی مستقبل أفغانستان مع تقدم حملات طالبان
انفوغراف: مواجهة الحصار الاجراءات الفردية
الرئيس الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة
رئيس الوزراء: خصم إسرائيل من أموال الضرائب يضعنا في موقف مالي صعب
الدفاع المصرية تعلن استمرار التدريب الجوي المصري الإماراتي "زايد-3"
ايطاليا ترسل دفعة جديدة من مادة الأوكسيجين إلى تونس
ارتفاع درجات الحرارة في بغداد
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يبحث في الخرطوم ملف دارفور
رومانيا ترسل 188 ألف جرعة لقاح إلى تونس لمساعدتها في التصدي لكورونا
البحرين..تظاهرات شعبية تندد بالاعتداءات على مظاهر عاشوراء
الاحتلال يهدم منزلًا من طابقين في سلوان بالقدس المحتلة
خلاصة تحليلات: تآكل الردع الإسرائيلي
الرئيس السابق لمجلس الأمن الداخلي الاسرائيلي: اسرائيل هشة من الداخل والانقسامات الداخلية ستُفاقم الازمة
الهيئة التنسيقية للمقاومة جزء من معادلة الردع.. ونحتفظ بحق الرد على اسرائيل
بالصورة:تبديل راية مقام السيدة زينب (ع) ايذانا ببدء شهر محرم
السيد نصرالله: أشكر الأخوة المجاهدين على رسالتهم بالأمس التي عبروا فيها عن مشاعرهم الصادقة
الكلمة الكاملة لسماحة السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
مترجم: انتخاب المبعوث الأممي الرابع للیمن والتحديات المقبلة
لبنان في مواجهة الإرهاب الأمريكي..فشل محاصرة حزب الله
أفراد عائلة فلسطينية بالقدس يعيشون في الخيام بعد أن هدموا منازلهم قسريًا
نبيه بري يدعو للاستفادة من ذكرى عاشوراء في كيفية المقاومة ودرء الفساد
وزير الخارجية العراقي يتوجه إلى طهران
العميد صباحي فرد: سنرد بشكل ساحق على ادنى اعتداء على اجواء البلاد
اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو والمحافظ يؤكد: الحرائق مفتعلة
اقامة مراسم تبديل رايات العتبتين الحسينية والعباسية بليلة الأول من محرم
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل