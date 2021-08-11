رئيس الوزراء: خصم إسرائيل من أموال الضرائب يضعنا في موقف مالي صعب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن خصم إسرائيل لجزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يضع الحكومة في موقف مالي صعب".

موقع تابناك الإخباري_وأضاف خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله، اليوم الثلاثاء، "قامت إسرائيل لهذا الشهر بخصم مبلغ مئة مليون شيقل من الأموال المستحقة لنا من الضرائب تحت حجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسرى".

وأضاف، "إن هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني وعليه نطالب بكامل مستحقاتنا المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة".

وتابع قائلا، "إن استمرار هذا الوضع وهذه الخصومات الشهرية هو تعد صارخ على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤولياتنا تجاه شعبنا".

وأكد رئيس الوزراء، "رغم ذلك سنبقى أوفياء لكل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا".