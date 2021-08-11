الدفاع المصرية تعلن استمرار التدريب الجوي المصري الإماراتي "زايد-3"

واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك "زايد-3"، الذي يتم تنفيذه في الإمارات وتستمر فعالياته لعدة أيام.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة،تلقتة "تابناك"،إن عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية، واصلت تنفيذ فعاليات التدريب الجوي المشترك (زايد-3) عبر عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية للبلدين لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية لكلا الجانبين.

كما شهد رئيس أركان القوات الجوية المصرية ورئيس هيئة الركن للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين إحدى مراحل التدريب لسير العمليات الجوية بالإمارات، والتي تضمنت قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ طلعات مشتركة للتدريب على مهام الهجوم على الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية والقيام بأعمال المعاونة الجوية للتشكيلات البرية.

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ العمليات المشتركة على الأهداف المختلفة؛ لدعم جهود الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.