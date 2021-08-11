ايطاليا ترسل دفعة جديدة من مادة الأوكسيجين إلى تونس

تسلمت تونس، دفعة جديدة من الأكسجين قادمة من إيطاليا، وذلك في إطار دعم جهود تونس للتصدي لجائحة كوفيد-19، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

موقع تابناك الإخباري_وصلت هذه الدفعة من ميناء جنوى الإيطالي إلى ميناء رادس، ومحملة بصهريج أوكسجين كهبة لوزارة الصحة، وفق ما أكدته الشركة التونسية للملاحة.

وكانت تونس قد تسلمت قبل أيام دفعة من مادة الأوكسيجين من إيطاليا أيضاً، قدرت بـ129 ألفا و100 طناً، قادمة من ميناء مرسيليا عبر السفينة "عليسة"، التابعة للشركة التونسية للملاحة.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس، أنها 94 وفاة، و2207 إصابة جديدة بمرض كورونا الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و52 وفاة، وعدد الإصابات إلى 612 ألفا و867 إصابة، وذلك منذ ظهور المرض في البلاد في مارس من العام الماضي.