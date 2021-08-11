رومانيا ترسل 188 ألف جرعة لقاح إلى تونس لمساعدتها في التصدي لكورونا

وصلت إلى مطار قرطاج في العاصمة التونسية طائرة عسكرية رومانية على متنها 188 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 وفريق طبي وشبه طبي.

موقع تابناك الإخباري_تضم طائرة المساعدات أيضاً مستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع ممنوحة من رومانيا في إطار دعم جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وتوجهت رئاسة الجمهورية التونسية بجزيل الشكر لرومانيا على هذه المبادرة "التي تعكس عمق ومتانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وترسخ قيم التضامن والتعاون بين الشعبين التونسي والروماني".

ويأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس، تسجيل 94 وفاة، و2207 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 21 ألفا و52 وفاة، وعدد الإصابات إلى 612 ألفا و867 إصابة، وذلك منذ ظهور المرض في البلاد في آذار/مارس من العام الماضي.