البحرين..تظاهرات شعبية تندد بالاعتداءات على مظاهر عاشوراء

خرج مئات المواطنين البحرانيين في تظاهرة بقرية الدير تنديدًا بالاعتداء على مظاهر عاشوراء في مناطق مختلفة في البحرين، وتأكيدًا على التمسك بحق إقامة الشعائر.

موقع تابناك الإخباري_ جابت التظاهرة التي حملت عنوان "غصبًا عن عداك نرفع رايتك" قرية الدير في تحدٍّ للإجراءات الأمنية المشدّدة وقرار حظر التظاهرات.

وردّد المحتجون هتافات مناوئة للنظام الملكي الحاكم في البحرين، ورفعوا أصواتهم بشعارات مؤيدة لثورة الإمام الحسين (عليه السلام) قبل أن يتفرقوا بسلام.

وجرت التظاهرة بدعوة من الهيئة الميدانية في تيار الوفاء الإسلامي بالتعاون مع اللجنة الشبابية لشباب الدير بعد اعتداءات طالت المظاهر العاشورائية ورايات الحداد على مصاب أبي عبدالله الحسين (عليه السلام) في مناطق مختلفة في البحرين، تخللها اعتقالات لمواطنين أثناء تعليقهم للرايات.

الى ذلك، دعا تيار الوفاء الإسلامي لتجديد التظاهر في ليلة الثامن من محرم وصولاً لمسيرات التلبية المركزية ظهر العاشر من شهر محرم الحرام تحت شعار "لبيك يا حسين".