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الاحتلال يهدم منزلًا من طابقين في سلوان بالقدس المحتلة

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلًا من طابقين سكنيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يعود للشقيقين رماح وعلي عودة.
رمز الخبر: ۵۵۳۶۴
تأريخ النشر: 10 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ يأتي هذا بعد أن اقتحمت قوات الإحتلال حي بئر أيوب من سلوان، ومنعت المواطنين من التواجد في محيط المنزل الذي يُؤوي 12 فردًا، وأجبرت العائلة على تفريغ محتوياته، قبل أن تباشر بهدمه.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالد أبو تاية، بأن مساحة كل شقة تبلغ 90 مترًا مربعًا، مبينًا أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات هدم المنازل في بلدة سلوان وتشريد سكانها بهدف تنفيذ مخططاتها.

ومؤخرًا، سلّمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء سلوان، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين. ويتهدد 6 أحياء خطر الهدم والتطهير العرقي في أي لحظة، خاصة أن أكثر من 40% من مبانيها مهددة بالهدم، بادعاء أنها غير قانونية.

وتسعى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

وتبلغ مساحة بلدة سلوان 5640 دونما، تضم 12 حيّا يقطنها نحو 58.500 مقدسي، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

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