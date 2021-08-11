النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۶مشاهدات
‍ پ

الأمم المتحدة تدين "الهجمات البربرية" ضد السكان المدنيين في واتاغونا

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن بعثة الأمم المتحدة في مالي "أدانت بشدة الهجمات البربرية" التي ارتكبتها عناصر من جماعة مسلحة مجهولة الهوية ضد السكان المدنيين يوم الأحد في بلدة واتاغونا".
رمز الخبر: ۵۵۳۶۳
تأريخ النشر: 10 August 2021

موقع تابناك الإخباري_ أوضح دوجاريك في تصريحات للصحفيين في المقر الدائم بنيويورك، أمس الاثنين، أنه "مصادر محلية أبلغت البعثة أن عدد القتلى المؤقت قد يكون أكثر من 50 قتيلاً وعدة جرحى".

وتابع قائلاً: "هذه الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي. الترتيبات جارية لنشر بعثة حفظ السلام لبعثة ميدانية لتأمين الموقع، فضلاً عن تكثيف الدوريات في المنطقة المتضررة والتنسيق مع قوات الأمن والدفاع المالية".

وقال دوجاريك أيضًا: "ستساعد بعثة الأمم المتحدة أيضا بفتح تحقيق في حقوق الإنسان من أجل تحديد الظروف التي ارتكبت فيها هذه الفظائع وللمساعدة في تحديد الأطراف المسؤولة لمساعدة السلطات المالية على تقديم الجناة إلى العدالة".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد تستنكر زيارة الوفد الأميركي إلى رام الله: تأتي في سياق تعزيز التنسيق الأمني
رئيس الوزراء الإثيوبي يلغي وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي ويأمر الجيش بالتحرك
القوات الأمنية تعزز وجودها على الحدود وتحبط عددا من محاولات التسلل
بغداد ترسل دعوات لقادة الدول الإقليمية للمشاركة بقمة بغداد
مترجم: نظرة إلی مستقبل أفغانستان مع تقدم حملات طالبان
انفوغراف: مواجهة الحصار الاجراءات الفردية
الرئيس الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة
رئيس الوزراء: خصم إسرائيل من أموال الضرائب يضعنا في موقف مالي صعب
الدفاع المصرية تعلن استمرار التدريب الجوي المصري الإماراتي "زايد-3"
ايطاليا ترسل دفعة جديدة من مادة الأوكسيجين إلى تونس
ارتفاع درجات الحرارة في بغداد
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يبحث في الخرطوم ملف دارفور
رومانيا ترسل 188 ألف جرعة لقاح إلى تونس لمساعدتها في التصدي لكورونا
البحرين..تظاهرات شعبية تندد بالاعتداءات على مظاهر عاشوراء
الاحتلال يهدم منزلًا من طابقين في سلوان بالقدس المحتلة
خلاصة تحليلات: تآكل الردع الإسرائيلي
الرئيس السابق لمجلس الأمن الداخلي الاسرائيلي: اسرائيل هشة من الداخل والانقسامات الداخلية ستُفاقم الازمة
الهيئة التنسيقية للمقاومة جزء من معادلة الردع.. ونحتفظ بحق الرد على اسرائيل
بالصورة:تبديل راية مقام السيدة زينب (ع) ايذانا ببدء شهر محرم
السيد نصرالله: أشكر الأخوة المجاهدين على رسالتهم بالأمس التي عبروا فيها عن مشاعرهم الصادقة
الكلمة الكاملة لسماحة السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
مترجم: انتخاب المبعوث الأممي الرابع للیمن والتحديات المقبلة
لبنان في مواجهة الإرهاب الأمريكي..فشل محاصرة حزب الله
أفراد عائلة فلسطينية بالقدس يعيشون في الخيام بعد أن هدموا منازلهم قسريًا
نبيه بري يدعو للاستفادة من ذكرى عاشوراء في كيفية المقاومة ودرء الفساد
وزير الخارجية العراقي يتوجه إلى طهران
العميد صباحي فرد: سنرد بشكل ساحق على ادنى اعتداء على اجواء البلاد
اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو والمحافظ يؤكد: الحرائق مفتعلة
اقامة مراسم تبديل رايات العتبتين الحسينية والعباسية بليلة الأول من محرم
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل