القوات الأفغانية تتصدى لهجوم طالبان على مدينة مزار شريف

موقع تابناك الإخباري_أشارت الوزارة إلى مقتل 47 مقاتلاً من حركة طالبان في غارة للقوات الأفغانية على ولاية قندهار جنوبي البلاد، في حين قالت في بيان يوم أمس الإثنين، إن 579 مسلحاً قتلوا خلال هجمات جوية وبرية، في الولايات الشرقية ننجرهار، وخوست، ولوجار، وباكتيا (جنوب شرق)، وقندهار (جنوب)، وهرات (غرب)، وجوزجان، الحدودية مع تركمانستان، وهلمند (جنوب)، والولايات الشمالية تخار، وقندوز، وسمنجان.

وأضافت في تغريدة عبر تويتر، أن 579 مسلحاً من طالبان قتلوا، وأصيب 161 آخرون، نتيجة العمليات التي نفذتها قوات الدفاع والأمن الأفغانية.

كما أعلن المتحدث باسم قيادة الشرطة في ولاية كابيسا شایق شورش أن القاذفة الأمريكية B-52 نفذت غارات جوية في مديرية نجراب، ما ادى إلى مقتل 11 من عناصر طالبان. وأوضح أن الغارة نفذت في منطقة هضبة أحمد بيك وأستهدف تجمعا لمسلحي الحركة.

هذا وتسعى طالبان إلى السيطرة على مزار الشريف، كبرى مدن شمال أفغانستان حيث عززت مواقعها، خصوصاً بعد السيطرة على مدينة قندوز الهامة شمال شرق البلاد، وكذلك مدينتي ساري بول وتالقان في غضون ساعات قليلة. كما أضافت طالبان إلى قائمتها مدينة أيبك البالغ عدد سكانها 120 ألف نسمة والتي سقطت من دون مقاومة.

وباتت طالبان تسيطر على 6 من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 بعدما استولت السبت على شبرغان معقل النائب السابق للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم على مسافة حوالى 50 كيلومترا شمال ساري بول، والجمعة على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة في جنوب غرب البلاد عند الحدود مع ايران.

وتشكّل السيطرة على قندوز الواقعة على مسافة 300 كيلومتر شمال كابول والتي احتلها مسلحو طالبان مرتين في 2015 و2016، مفترق الطرق الاستراتيجي في شمال أفغانستان بين كابول وطاجيكستان، أكبر نجاح عسكري للحركة منذ بدء الهجوم الذي شنّته في أيار/مايو مع بدء انسحاب القوات الدولية الذي يُتوقع أن ينتهي بحلول 31 آب/أغسطس.