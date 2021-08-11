داكا تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في منطقة سيلهيت شرقي البلاد

موقع تابناك الإخباري_ أعلن وزير الدولة للطاقة والثروة المعدنية، نصر الحامد، رسميًا عن اكتشاف حقل الغاز رقم 28 في البلاد في زاكيجانج في سيلهيت.

وقال حميد إن "بابكس قامت بالاكتشاف في حزيران/يونيو لكنها امتنعت عن إصدار إعلان رسمي لفترة من الوقت حيث قررت أولاً تقييم احتمالات استعادة الغاز من الحقل الجديد".

وأضاف أنه تم العثور على 68 مليار قدم مكعب من الغاز في حقل الغاز المكتشف حديثا.

وتابع الحامد، "حقل الغاز الجديد لديه احتياطي محتمل قدره 68 مليار قدم مكعب من الغاز تبلغ قيمته حوالي 12.76 مليار تاكا (حوالي 148 مليون دولار)".

وأشار إلى أن بابكس ستجري قريبًا مسحًا ثلاثي الأبعاد لتقييم الوضع الحقيقي للوقود الأحفوري في الحقل البكر حيث يمكن استخراج الغاز حتى 13 عامًا بمعدل 10 ملايين قدم مكعب يوميًا.

واكتشفت بنغلاديش في السابق 27 حقلاً للغاز، كان آخرها في بهيدوريا بولا، في الجزء الجنوبي من البلاد، اكتُشف في تشرين الاول/أكتوبر 2017.

ووفقًا للتقديرات الرسمية لشركة النفط والغاز والمعادن البنغلاديشية، فقد تم العثور على 27 حقلاً للغاز تم اكتشافها سابقًا باحتياطي تراكمي أصلي من الغاز القابل للاستخراج يبلغ حوالي 28 تريليون قدم مكعب.