برلماني ايراني: الانسحاب الاميركي المفاجئ من افغانستان يصبّ لصالح طالبان

وعدّ الاوضاع الجارية تصب لصالح طالبان وتستمر عناصرها في التقدم رغم التباطؤ خلال الايام الماضية، معربا عن أسفه لتلكؤ مفاوضات السلام بهذا البلد.

عدّ عضو تكتل سكان المناطق الحدودية البرلماني الايراني فداحسين مالكي الانسحاب الاميركي المفاجئ من افغانستان يصبّ لصالح حركة طالبان.

وقال النائب عن أهالي زاهدان/ جنوب شرق/ في مجلس الشورى الاسلامي في ايران فدا حسين مالكي، في تصريح صحفي يوم الاثنين، إن اميركا لم تنفذ اي تعهد بصورة صحيحة، اثناء تواجدها في افغانستان على مدى فترة طويلة.

واضاف: كما انها تركت الجيش الافغاني في حالة ضعف ودون دفاع مطلوب وتدريب وتجهيز الجنود والقوات الحكومية بشكل ناقص وغادرت اراضي هذا البلد.

وعدّ الاوضاع الجارية تصب لصالح طالبان وتستمر عناصرها في التقدم رغم التباطؤ خلال الايام الماضية، معربا عن أسفه لتلكؤ مفاوضات السلام بهذا البلد.

وعدّ تصعيد النزاع الداخلي بشكل استنزافي بمثابة تهديد جاد لهذا البلد، مؤكدا على ايجاد حل للازمة عبر بدء الحوار الافغاني - الافغاني بسرعة.