الرئيسة اليونانية: نرتبط بأواصر صداقة وتاريخية مع ايران

وأعربت عن ثقتها بأن المسؤولين في كلا البلدين سيبذلون قصارى جهودهم لاحراز التقدم في العلاقات مايصب لصالح الشعبين والاستقرار والامن والرفاهية في خارج المنطقة.

هنّأت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكلارا بولو بدء المهام الرئاسية لنظيره الايراني ابراهيم رئيسي ووصفت علاقات بلادها مع ايران بالصداقة والتاريخية.

وفي برقية وجهتها الرئيسة اليونانية ساكلارا بولو الى نظيرها الايراني ابراهيم رئيسي، بمناسبة تسلم رئيسي مهامه الرئاسية، وصفت علاقات بلادها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بأواصر الصداقة والتاريخية ووفق الاحترام المتبادل.

وأعربت عن ثقتها بأن المسؤولين في كلا البلدين سيبذلون قصارى جهودهم لاحراز التقدم في العلاقات مايصب لصالح الشعبين والاستقرار والامن والرفاهية في خارج المنطقة.