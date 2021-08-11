السفير الإيراني يدعو إلى ربط خط السكك الحديدية الإيرانية مع العراق

كما ناقش سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي جُملة من الملفات المشتركة بين البلدين.

دعا سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي الى اكمال مشروع ربط الخط الحديدي الايراني مع العراق.

وأشار السفير الإيراني، خلال لقائه الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي السيد حميد نعيم الغزي، إلى أن الجهات المعنية في بلاده أنهت استعداداتها للشروع بإنشاء المشروع السككي بين العراق وإيران، فيما دعا إلى إمكانية استحصال موافقة الحكومة العراقية لارسال اعداد من الزائرين الإيرانيين للمشاركة في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

يشار إلى أن وفد الحكومة العراقية وافق في 27 أبريل الماضي على ربط السكك الحديدية العراقية بسكة حديد الجمهورية الإسلامية عبر خط البصرة - الشلامجة في جنوب البلاد.

وأكملت إيران المشروع الذي يبلغ طوله 17 كيلومترا لربط خط سكة حديد خرمشهر بحدود شلمجة في عام 2011 ، ولكن منذ ذلك الحين بقي قسم من الخط بطول 32 كيلومترا من حدود شلمجة - البصرة لربط السكك الحديدية الإيرانية بشبكة السكك الحديدية الوطنية العراقية في انتظار العمليات التنفيذية لحكومة بغداد.

كما ناقش سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي جُملة من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد الجانبان، أثناء اللقاء، على أهمية تنمية الشراكة القائمة بين بغداد وطهران وتوسيع أوجه التعاون بينهما وتنويع مجالاته بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، وتلبي تطلعاتهما المشتركة في المراحل المقبلة، لتحقيق مصلحة أبناء الشعبين.

من جانبه شدّد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، على ضرورة وضع معالجة للعلاقة المائية بين الجهات المعنية في البلدين، والخروج بتفاهمات مشتركة تسهم في إرساء الاستقرار المائي، وتحديد الأبعاد الحقيقية للمشكلات التي تنتج عنها.