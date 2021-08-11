النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۵مشاهدات
‍ پ
اللواء سلامي:

زوال الكيان الصهيوني حقيقة ستحصل في القريب العاجل

ان عملية سيف القدس بين الكيان الصهيوني والمقاومة الإسلامية الفلسطينية كانت مختلفة عن الحروب السابقة.
رمز الخبر: ۵۵۳۳۸
تأريخ النشر: 10 August 2021

أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي لدى استقباله كبار قادة المقاومة الفلسطينية، ان زوال الكيان الصهيوني حقيقة ستحصل على ارض الواقع في القريب العاجل.

واستقبل اللواء سلامي، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وخلال هذه اللقاءات المنفصلة، هنأ اللواء سلامي بالانتصارات والإنجازات الكبيرة والاستراتيجية للمقاومة الإسلامية الفلسطينية خلال عملية سيف القدس، قائلا: نتيجة الحقائق الميدانية التي لا يمكن إنكارها، نحن على يقين من أن زوال الكيان الصهيوني هو أكثر من مجرد أمنية بل حقيقة ستحصل في المستقبل القريب.

وأضاف: ان عملية سيف القدس بين الكيان الصهيوني والمقاومة الإسلامية الفلسطينية كانت مختلفة عن الحروب السابقة. وفي الواقع، ظهرت فلسطين القوية خلال المعركة الأخيرة، وكان انتصاركم يفوق إنجازات انتصار عسكري .

وأكد اللواء سلامي أن القوة وحدها هي القادرة على ترويض الصهاينة المتمردين، وتعزيز فلسطين استراتيجية ومسيرة لا يجب وقفها. وأضاف: إن مجريات التطورات والأحداث في فلسطين المحتلة تظهر ان التصور الذي خلقه زعماء الهيمنة والصهيونية ووسائل إعلام الاستكبار حول أن "الكيان الصهيوني لا يقهر ولا يمكن للآخرين الرد عليه ولم يبق امام الدول الإسلامية والعربية سبيل إلا السلام والتعايش مع محتلي القدس"، انهار دفعة واحدة بعد عملية سيف القدس وهذه المعركة أظهرت أن فلسطين هي التي أصبحت قوية وأن زوال وانهيار الكيان الصهيوني المزيف أمر مؤكد.

ولفت الى ان عملية سيف القدس كشفت هذه الحقيقة التي لطالما عانى منها الصهاينة، بان قطاع غزة المحاصر والصغير يستطيع الصمود والتصدي لعدوانهم وجرائمهم، فكيف سينتهي بهم الامر لو انضمت جميع الاراضي الفلسطينية الى جبهة المقاومة ضدهم؟!

وهنأ كل من هنية والنخالة باجراء مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، وجددا التقدير لتضحيات شهداء المقاومة ولاسيما القائد الشهيد الحاج قام سليماني.

واعتبر الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة في هذا اللقاء، ان ايران والحرس الثوري هما الدرع الحصين للامة الاسلامية ومحور المقاومة في المنطقة.

بدوره، ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية" مواقف الجمهورية الاسلامية المساندة للمقاومة في فلسطين وقدم شرحا خلال اللقاء مع اللواء سلامي، حول عملية سيف القدس والانجازات التي تحققت فيها؛ مؤكدا ان الكيان الصهيوني يعيش كل يوم كابوس الهزائم التي تكبدها في هذه العملية البطولية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الجهاد تستنكر زيارة الوفد الأميركي إلى رام الله: تأتي في سياق تعزيز التنسيق الأمني
رئيس الوزراء الإثيوبي يلغي وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي ويأمر الجيش بالتحرك
القوات الأمنية تعزز وجودها على الحدود وتحبط عددا من محاولات التسلل
بغداد ترسل دعوات لقادة الدول الإقليمية للمشاركة بقمة بغداد
مترجم: نظرة إلی مستقبل أفغانستان مع تقدم حملات طالبان
انفوغراف: مواجهة الحصار الاجراءات الفردية
الرئيس الأسد يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة
رئيس الوزراء: خصم إسرائيل من أموال الضرائب يضعنا في موقف مالي صعب
الدفاع المصرية تعلن استمرار التدريب الجوي المصري الإماراتي "زايد-3"
ايطاليا ترسل دفعة جديدة من مادة الأوكسيجين إلى تونس
ارتفاع درجات الحرارة في بغداد
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية يبحث في الخرطوم ملف دارفور
رومانيا ترسل 188 ألف جرعة لقاح إلى تونس لمساعدتها في التصدي لكورونا
البحرين..تظاهرات شعبية تندد بالاعتداءات على مظاهر عاشوراء
الاحتلال يهدم منزلًا من طابقين في سلوان بالقدس المحتلة
خلاصة تحليلات: تآكل الردع الإسرائيلي
الرئيس السابق لمجلس الأمن الداخلي الاسرائيلي: اسرائيل هشة من الداخل والانقسامات الداخلية ستُفاقم الازمة
الهيئة التنسيقية للمقاومة جزء من معادلة الردع.. ونحتفظ بحق الرد على اسرائيل
بالصورة:تبديل راية مقام السيدة زينب (ع) ايذانا ببدء شهر محرم
السيد نصرالله: أشكر الأخوة المجاهدين على رسالتهم بالأمس التي عبروا فيها عن مشاعرهم الصادقة
الكلمة الكاملة لسماحة السيد حسن نصرالله في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في حرب تموز 2006
مترجم: انتخاب المبعوث الأممي الرابع للیمن والتحديات المقبلة
لبنان في مواجهة الإرهاب الأمريكي..فشل محاصرة حزب الله
أفراد عائلة فلسطينية بالقدس يعيشون في الخيام بعد أن هدموا منازلهم قسريًا
نبيه بري يدعو للاستفادة من ذكرى عاشوراء في كيفية المقاومة ودرء الفساد
وزير الخارجية العراقي يتوجه إلى طهران
العميد صباحي فرد: سنرد بشكل ساحق على ادنى اعتداء على اجواء البلاد
اندلاع حرائق ضخمة في مدينة تيزي وزو والمحافظ يؤكد: الحرائق مفتعلة
اقامة مراسم تبديل رايات العتبتين الحسينية والعباسية بليلة الأول من محرم
آية الله رئيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل