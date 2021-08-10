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رئيس الوفد الوطني عن مبادرة صنعاء: مفتاح الحل موجود بالملف الانساني أولا

كشف رئيس الوفد الوطني في اليمن محمد عبد السلام عن مبادرة قدمتها صنعاء فيما يتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار بما هو مرتبط بمعركة مأرب.
رمز الخبر: ۵۵۳۳۲
تأريخ النشر: 09 August 2021

وقال رئيس الوفد الوطني في حديث مع قناة العالم أنه "بالنسبة الى مبادرة صنعاء أن الردود تتمثل من أربع نقاط، النقطة الأولى تتعلق بالملف الإنساني وإيجاد حل إنساني ويتمثل بفتح المطارات وفتح الموانئ وحرية التنقل للشعب اليمني بدون أي اعتراض.

وأضاف عبد السلام عن النقطة الثانية كانت ملف مأرب لان الطرف الآخر كان قلقًا بالنسبة للوضع العسكري في مأرب...مقابل الدعوات التي كانت تاتينا الى إيقاف العمليات في مأرب لأنهم كانوا يقولون بأننا نريد فقط وقف العمليات العسكرية خارج السعودية أما في الداخل فأنتم تريدون الهجوم على مارب.

وأكد رئيس الوفد الوطني أن قائد الثورة قدم مبادرة جديدة خاصة بمأرب تتضمن تسع نقاط : أولا على مستوى المحافظة بإيقاف العمليات العسكرية، مواجهة عناصر القاعدة وداعش، إيجاد إدارة مشتركة من أبناء المنطقة من أبناء مارب اذ أننا نتحدث عن مأرب، عودة جميع الحقوق تصرف للمحافظات الأخرى من مشتقات النفط والديزل الى المحافظات كما كانت في السابق مع إعطاء أبناء مارب أولوية، إضافة الى ترتيبات أمنية، والإفراج عن كل المعتقلين من أبناء مارب وعدم اعتراض المسافرين فهي مطالب عادلة ومنطقية ومنصفة.

وشدد عبد السلام في النقطة الثالثة ان يكون هناك وقف اطلاق نار شامل على مستوى اليمن، وقف اطلاق نار حقيقي شامل يتضمن إيقاف الصواريخ الباليستية والطيران المسير والغارات الجوية والطيران الاستطلاعي والحرب المشتعلة في بقية الجبهات.

وختم عبد السلام بالنقطة الرابعة في أن يكون هناك خروج للقوات الأجنبية من اليمن لانها رؤيتنا لوقف الحرب أو مبادؤنا قد نتفق أو نختلف في بعض التفاصيل ومتى وأين، لكن مفتاح الحل موجود بالملف الانساني أولا.


         

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