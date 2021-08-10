واشنطن تفرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية بينها حزب الله وعصائب اهل الحق

من بينهم حزب الله.. الخارجية الأميركية تفرض عقوبات على شركات روسية وكيانات مسلحة

وكالة تبناك الإخبارية: فرضت الخارجية الأميركية عقوبات على 3 كيانات روسية وأخرى لبنانية وسورية وعراقية لاتهامها بخرق حظر أسلحة الدمار الشامل في إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

ومن أبرز التنظيمات التي شملتها العقوبات حزب الله اللبناني، وعصائب أهل الحق العراقية، وكتائب حزب الله العراقي، فضلا عن شركات تكنولوجيا روسية.

وترتبط العقوبات بالقسم الثالث من القانون الأميركي لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلقة بالصواريخ القادرة على حمل رؤوس تصنف على أنها أسلحة دمار شامل مثل الرؤوس النووية أو الأسلحة الكيميائية، وكذلك الصواريخ الباليستية.

كما استهدفت العقوبات الشركات التي ساعدت على تطوير التكنولوجيا المستخدمة في تلك الصواريخ أو أي مواد ترى واشنطن أنها تدخل في صناعتها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نيسان/إبريل الماضي فرض عقوبات على أشخاص وكيانات روسية متهمة بالتدخل في الانتخابات الأميركية عام 2016، كما عاقبت وزارة الخزانة 8 أفراد مرتبطين بـ"الاحتلال والقمع" الروسي المستمرين في شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

كذلك فرضت وزارة الخزانة الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي عقوبات على شركتي "آرك" و"معمار" اللتين يقع مقرهما في لبنان، بالإضافة إلى سلطان خليفة أسعد بزعم مسؤوليته في حزب الله وعلاقته بالشركتين.

وقال حينئذ وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن إن "حزب الله يستغل الاقتصاد اللبناني، ويحرك مسؤولين لبنانيين فاسدين لمنح شركاته عقودا حكومية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة باستهداف حزب الله وأنصاره لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية استغلالا فاسدا لإثراء قادتهم، في حين يعاني الشعب اللبناني من عدم كفاية الخدمات".



