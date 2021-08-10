ملك الأردن يتسلم رسالة خطية من رئيس الحكومة العراقية

تسلم ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة من رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، نقلها وزير المالية العراقي علي علاوي.

وكالة تبناك الإخبارية_ بحسب بيان للديوان الملكي الأردني، فإن الملك استقبل وزير المالية العراقية في قصر الحسينية، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين.

وأكد الملك وفقا للبيان، وقوف بلاده إلى جانب العراق وشعبه الشقيق في تعزيز أمنه واستقراره.

وأشاد بمستوى التنسيق والتعاون مع القيادة والحكومة في العراق، وشدد على ضرورة ترجمة المشاريع الاقتصادية الثنائية بين البلدين والثلاثية مع مصر على أرض الواقع.

وحمل الملك عبد الله الثاني تحياته لرئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وكانت قمة ثلاثية ضمت قادة الأردن ومصر والعراق عقدت في بغداد في أواخر شهر يونيو الماضي، أكدت على توسيع التعاون الثلاثي في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والأمن الغذائي والبنى التحتية والاستثمار والإنشاءات والإسكان واعتماد أفضل السبل والآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة على أرض الواقع.