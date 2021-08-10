حركة المجاهدين: أحكام السعودية بحق الفلسطينيين باطلة ولا يمكن القبول بها

أكد القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز أن "النظام السعودي بات من الواضح معاداته المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأحرار الامة والعالم، وظهر ذلك جليا عبر الاحكام التي صدرت بحق من يقف مع القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في السعودية.

أضاف عزيز في تصريح لوكالة تابناك للاخبار أن " أحكام السعودية بحق الفلسطينيين المقيمين على أراضيها هي احكام باطلة وجائرة لا يمكن القبول بها".

وأكمل قائلا: "كان الاصّح على النظام السعودي أن يفرج عن المعتقلين وان يكرمهم وليس ان يعتقلهم ويصدر بحقهم الاحكام الجائرة".

وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية السعودية، أحكامها، أمس الاحد، بحق عدد من أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، فيما وصف أهالي معتلقين، الأحكام بأنها "قاسية"، بحيث تراوحت الأحكام بين السجن 4 و 22 عاما، قابلة للاستئناف بعد 40 يوما.