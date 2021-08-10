حماس: أحكام السعودية بحق فلسطينيين تعبير عن موقف سياسي هدفه إرضاء الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن "أحكام السلطة السعودية بحق الفلسطينيين على أراضيها هي أحكام جائرة وغير مقبولة خاصة انهم لم يرتكبوا أي جرائم".

أضاف الزهار في تصريح لوكالة تابناك للأخبار أن "الاحكام التي صدرت هي تعبير عن موقف سياسي والهدف منه ارضاء الاحتلال الاسرائيلي وعدم تشجيع الدول العربية على دعم الشعب الفلسطيني بأي صورة من الصور".

وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية السعودية، أحكامها، أمس الاحد، بحق عدد من أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، فيما وصف أهالي معتلقين، الأحكام بأنها "قاسية"، بحيث تراوحت الأحكام بين السجن 4 و 22 عاما، قابلة للاستئناف بعد 40 يوما.