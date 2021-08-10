الجهاد الاسلامي تدين الاحكام السعودية بحق فلسطينيين على أراضيها

مقابلة /تابناك _ دانت حركة الجهاد الاسلامي "الاحكام الصادرة عن السلطات السعودية بحق عدد من المواطنين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها وبينهم ممثل حركة حماس السابق في السعودية محمد الخضري".

وأكد المتحدث بإسم حركة الجهاد داود شهاب أن "الاحكام السعودية هي أحكام سياسية باطلة تتعارض مع الشريعة الاسلامية والاخلاق العربية".

وتابع: "على الشعوب العربية ان تتكاتف من أجل دعم واسناد القضية الفلسطينية ومن يقدمون الدعم لفلسطين يجب أي يكرموا لا ان يحاكموا بهذه الطريقة".

وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية السعودية، أحكامها، أمس الاحد، بحق عدد من أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، فيما وصف أهالي معتلقين، الأحكام بأنها "قاسية"، بحيث تراوحت الأحكام بين السجن 4 و 22 عاما، قابلة للاستئناف بعد 40 يوما.