تدهور الوضع الصحي للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد

يُذكر أن قوات الاحتلال هدمت منزل أفراد عائلة أبو حميد 5 مرات، كان آخرها عام 2019، وحرمت والدتهم من زيارتهم طوال سنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد نُقل على أثره من معتقل عسقلان إلى مستشفى "برزلاي" الصهيوني.

وأوضح النادي، في بيان له، يوم الاحد، أن الأسير أبو حميد، المحكوم بالسجن 7 مؤبدات و50 عاماً، والمعتقل منذ عام 2002، يعاني مؤخراً مشاكل في الصدر، وتحديداً في الرئتين، وتفاقمت حالته جراء ظروف الاعتقال القاسية، وما يرافقها من سياسات ممنهجة، أبرزها سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

ولفت نادي الأسير إلى أن أبو حميد هو أحد 5 أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال. وكان الاحتلال اعتقل 4 منهم عام 2002، وهم: نصر وناصر وشريف ومحمد، بالإضافة إلى شقيقهم إسلام الذي اعتُقل عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد، هو عبد المنعم أبو حميد. كما أن سائر أفراد العائلة تعرّضوا للاعتقال.

يُذكر أن قوات الاحتلال هدمت منزل أفراد عائلة أبو حميد 5 مرات، كان آخرها عام 2019، وحرمت والدتهم من زيارتهم طوال سنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم.