ایران وفیتنام تبحثان حول توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية

بلغ حجم الصادرات الايرانية الى فيتنام نصف مليار دولار خلال عام 2017 الا ان هذا الحجم شهد انخفاضا شديدا في العام الماضي حيث بلغ 61 مليون دولار فقط.

تباحث أمين طاولة فيتنام في منظمة تنمية التجارة الايرانية محسن رضائي بور مع الملحق التجاري الفتنامي الجديد في ايران حول تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال رضائي بور، في تصريحه يوم الاحد، إنه بالنظر الى الحجم الكبير لاسواق البلدين فإنه من المتوقع تنمية التعاون والعلاقات التجارية بين ايران وفيتنام بفضل مضاعفة جهودهما.

واضاف: إن معظم الصادرات الايرانية كانت تتمحور حول منتجات البتروكيمياويات والمشتقات النفطية فيما شهدت الاعوام الاخيرة تنوعا في السلع الايرانية المصدرة لهذا البلد حيث شملت المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية ايضا.

وتابع: بلغ حجم الصادرات الايرانية الى فيتنام نصف مليار دولار خلال عام 2017 الا ان هذا الحجم شهد انخفاضا شديدا في العام الماضي حيث بلغ 61 مليون دولار فقط.

ولفت الى ان مسؤولي البلدين يبحثان حاليا حول تنمية التبادل التجاري بينهما.