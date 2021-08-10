البعثة الايرانية تحصد 7 ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020

وكان جواد فروغي أول من أقتنص الميدالية الاولى والذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار في اليوم الاول من انطلاق الاولمبياد.

حصدت البعثة الايرانية بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 بختام مشارکتها، 7 ميداليات متنوعة توزعت على 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

الذهبية

وكان جواد فروغي أول من أقتنص الميدالية الاولى والذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار في اليوم الاول من انطلاق الاولمبياد.

والذهبية الثانية جاءت عبر المصارع " محمد رضا كرائي" بالنزال النهائي لوزن 67 كغم.

وتقلد الذهبية الثالثة سجاد كنج زادة بمنافسات الكاراتيه وزن +75 كغم أمس السبت وكان آخر المشاركين في البعثة الايرانية.

الفضية



اما بخصوص الميداليتين الفضيتين فقد تحققتا عبر المصارع حسن يزداني فئة وزن 86 كغم

والرباع علي داودي لفئة الوزن فوق الثقيل بمجموع 441 كغم.

البرونزية

البرونزيتان أحرزهما كل من أمير حسين زارع بفئة وزن 125 كغم مصارعة حرة

المصارع محمد هادي ساروي 97 كغم مصارعة رومانية.

وتتبوأ ايران المرتبة الـ 27 في ترتيب الميداليات حتى اليوم الاحد.