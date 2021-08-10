النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۲مشاهدات
‍ پ

البعثة الايرانية تحصد 7 ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020

وكان جواد فروغي أول من أقتنص الميدالية الاولى والذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار في اليوم الاول من انطلاق الاولمبياد.
رمز الخبر: ۵۵۳۱۳
تأريخ النشر: 09 August 2021

حصدت البعثة الايرانية بدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 بختام مشارکتها، 7 ميداليات متنوعة توزعت على 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

الذهبية

وكان جواد فروغي أول من أقتنص الميدالية الاولى والذهبية بمسابقات الرماية بالمسدس الهوائي مسافة 10 أمتار في اليوم الاول من انطلاق الاولمبياد.

والذهبية الثانية جاءت عبر المصارع " محمد رضا كرائي" بالنزال النهائي لوزن 67 كغم.

وتقلد الذهبية الثالثة سجاد كنج زادة بمنافسات الكاراتيه وزن +75 كغم أمس السبت وكان آخر المشاركين في البعثة الايرانية.

الفضية
 
اما بخصوص الميداليتين الفضيتين فقد تحققتا عبر المصارع حسن يزداني فئة وزن 86 كغم 

والرباع علي داودي لفئة الوزن فوق الثقيل بمجموع 441 كغم.

البرونزية

البرونزيتان أحرزهما كل من أمير حسين زارع بفئة وزن 125 كغم مصارعة حرة 

المصارع محمد هادي ساروي 97 كغم مصارعة رومانية.

وتتبوأ ايران المرتبة الـ 27 في ترتيب الميداليات حتى اليوم الاحد.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
السيد نصرالله: أشكر الأخوة المجاهدين على رسالتهم بالأمس التي عبروا فيها عن مشاعرهم الصادقة
الهيئة التنسيقية للمقاومة جزء من معادلة الردع.. ونحتفظ بحق الرد على اسرائيل
مراسم تبديل راية القبة الرضوية ايذانا ببدء شهر محرم
العراق ..دولة القانون تطلق ميثاق الشرف لقيم التنافس الانتخابي
أعيان الضالع يدعون لإشراك أسر الشهداء في المعارض لإكسابهم خبرات تحسن أوضاعهم
رئيس الوفد الوطني عن مبادرة صنعاء: مفتاح الحل موجود بالملف الانساني أولا
واشنطن تفرض عقوبات على كيانات روسية ولبنانية وسورية وعراقية بينها حزب الله وعصائب اهل الحق
المالكي: الانتخابات والاعلام الحر من أهم أسس الديمقراطية في العراق
ملك الأردن يتسلم رسالة خطية من رئيس الحكومة العراقية
الحلبوسي يراس اجتماعا حول صرف رواتب الموظفين وتعويضات المتضررين بنينوى
لبنان..قتيل وعدد من الجرحى بسبب أزمة الوقود
المفتي قبلان: المقاومة ضرورة ونتمسك بعيشنا المشترك
طالبان تسيطر على خمس من عواصم الولايات الأفغانية وتتقدم نحو مدينة مزار شريف
ميسي غارقًا في دموعه: لم أتصور الرحيل عن نادي برشلونة
حركة المجاهدين: أحكام السعودية بحق الفلسطينيين باطلة ولا يمكن القبول بها
رسالة من مجاهدي المقاومة الإسلامية إلى الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله
مسيرة حاشدة بصنعاء تنديداً بالحصار الأمريكي المفروض على اليمن
قصف مدفعي تركي يستهدف عدة مناطق في دهوك العراقية
قيادة العمليات المشتركة تعلق على انسحاب قوة خاصة للتحالف الدولي باتجاه الكويت
مسيرة كبرى في العاصمة صنعاء تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي
برلماني ايراني: استعجال الصهاينة الى مصيرهم المحتوم يدعو للتفاؤل
ظريف يجري محادثات مع مبعوث أمين العام للأمم المتحدة حول أفغانستان
قائد الحرس الثوري: نواصل دعمنا لهيئة الحشد الشعبي
تدهور الوضع الصحي للأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد
إيران تسعى إلى إقامة علاقات مبنية على الاحترام مع جميع الدول
المقاومة لن تتأثر بالضغوطات ولن نخلي الساحة أبدا
ايران: لن نتردد في الدفاع عن حقوقنا السيادية في الخليج الفارسي
البعثة الايرانية تحصد 7 ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020
ایران وفیتنام تبحثان حول توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية
وزير الصحة اللبناني: الدواء الإيراني يستوفي الشروط والأزمة تضطرنا لطلب المساعدة من أصدقائنا
پرطرفدارترین عناوین
الحلبوسي يعلن صرف مستحقات الفلاحين والمضي بزيادة أسعار شراء المحاصيل