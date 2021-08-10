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مسيرة كبرى في العاصمة صنعاء تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي

وأشاد البيان ببطولات وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في كل ساحات المواجهة، معبرا عن اعتزازه وتقديره لبطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة قوى العدوان.
رمز الخبر: ۵۵۳۱۲
تأريخ النشر: 09 August 2021

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم الأحد، مسيرة جماهيرية كبرى تنديدا بالحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي.

المشاركون في المسيرة رفعوا اللافتات ورددوا الهتافات الرافضة للعدوان والحصار الأمريكي ورفع سعر الدولار الجمركي بحق الشعب اليمني.

بيان المسيرة حمل أمريكا المسؤولية عما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان وحصار، معتبرا أن رفع سعر التعرفة الجمركية قرار أمريكي تنفذه أدواتها.

وأكد أن سياسة التجويع والحصار والتضييق على الشعب اليمني من خلال أشكال عديدة للحرب الاقتصادية بما فيها قرار رفع سعر التعرفة الجمركية لن تزيد الشعب إلا إصرارا وصمودا في مواجهة قوى العدوان.

واعتبر أن أعمال القرصنة البحرية جريمة حرب مدانة، وأن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة والحصول على الغذاء والدواء حقوق مقدسة لا نقبل المساومة فيها.

وأدان البيان الصمت الأممي أمام الإمعان السعودي في استخدام الحصار كورقة حرب.

وحيا بيان المسيرة المواقف الوطنية الرافضة لقرار رفع سعر التعرفة الجمركية سواء التجار والاتحادات والنقابات، وأشاد بمواقف المواطنين الشرفاء في المدن المحتلة الذين عبروا عن رفضهم لهذه الممارسات.

كما حيا البيان القرارات الوطنية التي اتخذها المجلس السياسي الأعلى للحد من قرار زيادة سعر رفع التعرفة الجمركية، داعياً كافة التجار إلى توجيه بضائعهم إلى ميناء الحديدة، وحمل في الوقت نفسه أمريكا مسؤولية أي اعتراض.

وأكد أن الإمعان في التجويع والحصار يجعل من الشعب أكثر تصميما على تحرير اليمن من دنس أمريكا ودنس أدواتها.

وأشاد البيان ببطولات وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في كل ساحات المواجهة، معبرا عن اعتزازه وتقديره لبطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة قوى العدوان.

كما أكد بيان المسيرة على الاستمرار في التصدي لقوى العدوان، وطالب القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بتكثيف الضربات الموجعة في عمق قوى العدوان وتثبيت قاعدة السن بالسن والجروح قصاص.

المصدر: المسيرة

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