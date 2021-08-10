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بعد تطعيمه بلقاح "بركت"؛

الرئيس الإيراني: التطعيم العام ضرورة حتمية وأولوية حكومية

وقال "لسوء الحظ، فإن التقارير الواردة حول إحصائيات فيروس كورونا تثير القلق ومن الضروري لجميع الناس رعایة البروتوکولات الصحیة الخاصة للحماية من هذا الفيروس.
رمز الخبر: ۵۵۳۰۸
تأريخ النشر: 09 August 2021

قال الرئيس الإيراني سيد ابرهيم رئيسي ان التطعيم العام ضرورة حتمية وأحد أولويات الحكومة حتى نتمكن من زيادة المقاومة الشعبية ضد هذا الفيروس وتحولاته المحتملة.

ویذکر انه تلقى حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني في أحد المراكز الطبية ظهر اليوم الأحد.

وبعد التطعيم بلقاح بركت، شكر الطاقم الطبي على جهودهم في حماية أرواح الناس، وقال: "أدعو كل المعنيين بإنتاج اللقاحات في البلاد إلى بذل قصارى جهدهم من أجل تسريع إنتاج اللقاحات ".

وأكدبأنه ينبغي على المسؤولين بذل قصارى جهدهم للتطعيم العام قبل حلول موسم البرد".

وقال: "نستخدم أكبر قدر ممكن من اللقاح الداخلي، وبقدر ما يوجد نقص، يجب استيراد اللقاحات الصالحة".

وقال "لسوء الحظ، فإن التقارير الواردة حول إحصائيات فيروس كورونا تثير القلق ومن الضروري لجميع الناس رعایة البروتوکولات الصحیة الخاصة للحماية من هذا الفيروس.

لقاح بركت المضاد لكورونا هو نتاج جهود الباحثين والعلماء الشباب في بلادنا. حيث أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من ست دول تنتج لقاح كورونا في العالم من خلال صنع هذا اللقاح.

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