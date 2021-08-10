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قائد الحرس الثوري: نواصل دعمنا لهيئة الحشد الشعبي

نحن والامة الاسلامية حينما راينا غيظ وغضب اميركا تجاهكم شعرنا بالسرور لاننا ادركنا مدى تاثير عملكم.
رمز الخبر: ۵۵۳۰۷
تأريخ النشر: 09 August 2021

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسن سلامي بان الكلام الحاسم والمفصلي دوما مكانه في الميادين، فيما أعرب عن أمله في ان يتحقق قرار المجلس الوطني العراقي في خروج القوات العسكرية الاميركية من العراق بصورة عملية.

ویذکر أنه جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء سلامي خلال استقباله اليوم الاحد في طهران رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض.

واعتبر قائد الحرس الثوري حضور الرئيس العراقي ورئيس هيئة الحشد الشعبي معا في مراسم اداء الرئيس الايراني اليمين الدستورية بانه يحمل رسائل مهمة واشاد بالدور الاستراتيجي للحشد الشعبي في انتصار الشعب العراقي على داعش وتوفير الامن والاستقرار في العراق وقال: ان ما نتحدث عنه اليوم بعنوان زوال اميركا من الساحة العالمية قد حدث جزء مهم منه في العراق اي ان المقاومة التي تبلورت فيه قد اضعفت الاميركيين واستنزفت قدراتهم ومع رفع حجم الاثمان التي عليهم ان يدفعونها فقد جعلتهم بين شرّين، فان بقوا في العراق سيتكبدون الاضرار وان خرجوا منه سيكونون قد هُزِموا.

واضاف: ان الكلمة الاساسية تقال في الان ميدان دوما وان القدرات السياسية الحقيقية هي القدرات الميدانية وان اداء الحشد الشعبي رائع جدا في هذا الميدان وستتوسع قدراته ان شاء الله تعالى كقوة دفاعية وجهادية ذات اهداف كبيرة وايمان قوي وانسجام داخلي وانتظام وانضباط عالي المستوى.

حرف‌های اساسی همواره در میدان زده می‌شود/ حامی حشدالشعبی هستیم

واعتبر اللواء سلامي خصائص ومميزات الحشد الشعبي بانها ضمانة لديمومته ودوره الحاسم والمؤثر في مستقبل العراق واضاف: نحن والامة الاسلامية حينما راينا غيظ وغضب اميركا تجاهكم شعرنا بالسرور لاننا ادركنا مدى تاثير عملكم.

واعتبر قائد الحرس الثوري العنصر الاساس في نجاح المقاومة والحشد الشعبي بانه يكمن في الوحدة والتواصل مع الشعب ومأسسة ادراك انكم مدافعون عن عزته وامنه واضاف: علينا نحن وانتم ان نكون يقظين كي لا يقع الشعب تحت تاثير الحرب النفسية للعدو، فرغم انكم تجاوزتم الاجزاء الصعبة من الكفاح ولكن لا ينبغي الغفلة من كيد وخدع العدو.

واكد بان الاواصر بين ايران والعراق ايمانية واسلامية ومن دون الالتفات الى الحدود الجغرافية واضاف: نحن جزء من جسد الامة الاسلامية وقد اثبت الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس بان العراق ارض مستعدة للتضحية من اجل كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء.

وقال اللواء سلامي في ختام تصريحه: نحن داعمون لكم في جبهة المقاومة واستمرار هذه المعركة الكبرى ونامل بان يتحقق قرار المجلس الوطني العراقي في خروج القوات العسكرية الاميركية من العراق بصورة عملية وبافضل صورة ممكنة وان يواصل العراق المستقل والمقتدر والآمن طريقه من دون تواجد المحتلين.

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