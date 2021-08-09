قيادة العمليات المشتركة تعلق على انسحاب قوة خاصة للتحالف الدولي باتجاه الكويت

علقت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، على انسحاب قوة خاصة للتحالف الدولي باتجاه الكويت.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي إن "الحوار والاجتماعات التي عقدت اخيرا والاتفاق يقضي بأن يكون هناك جدول لانسحاب القوات القتالية من العراق قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف، أن "قوات التحالف تعمل وفق المعطيات وما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن"، مبينا أن "شكل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي أخذ منحى آخر".

وأشار الى أن "قوات التحالف ودول العالم ملتزمون بدعم العراق"، لافتا الى أن "القوات القتالية يجب أن تنسحب قبل نهاية هذا العام بحسب الاتفاق".

وبين أن "المجتمع الدولي مستمر في دعم القوات الامنية العراقية في مجال التسليح، وتجهيزها بالمعدات لبناء قدراتها".

وكان التحالف الدولي، قد أعلن في وقت سابق، انسحاب قواته المتواجدة في العراق إلى الكويت.

وذكر التحالف في بيان أنه "نظرا لتراجع الحاجة إلى وجود قوات OTH من قوات التحالف في العراق عادت الى قواعدها الأصلية في الكويت وغادرت العراق".

وأضافت أن "قوات من قوات التحالف (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) قوة الأفق (OTH) أكملت مؤخرا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ في الكويت".

وأوضحت أن "قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 من طراز Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة على استعداد لتكون على عجلات في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام، تستجيب OTH عند الحاجة في منطقة العمليات

المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".



