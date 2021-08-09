سوق الحبوب في صنعاء فرصة لبيع منتجات المزارعين من كل المحافظات اليمنية

زار رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا وعدد من المسئولين والمهتمين زاروا السوق المركزي للحبوب بالعاصمة صنعاء مطلعين على جوزية السوق ومدى تلبيته لطلب السوق من الحبوب المحلي البلدي.

السوق المركزي للحبوب بالعاصمة صنعاء الأول من نوعه لعرض الحبوب البلدي بكافة أشكالها وأصنافها ومن جميع المحافظات اليمنية تتبناه المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب.

رئيس مجلس النواب ورئيس الزراعية والسمكية العليا وعدد من المسئولين قاموا بزيارة إلى سوق الحبوب الكائن في منطقة الحصبة بمديرية الثورة للاطلاع على جهوزية السوق والمعامل التابعة للمؤسسة ومدى تلبيته للطلب المحلي من الحبوب.

مؤسسة الحبوب دعت للاستثمار المحلي في مجال الحبوب مؤكدة تعاونها بما يسهل الزراعة وحتى التسويق والعمل بما يشجع على الزراعية وتموينها لإكثار الحبوب ويلبي الأمن الغذائي للبلاد.

الاهتمام بزراعة الحبوب وتحسينها وإكثارها واجب الجميع وضرورة التعاون رسميا وشعبيا في تشجيع المزارعين كما يمثل سوق الحبوب فرصة لبيع منتجات المزارعين من كل المحافظات اليمنية..

المصدر:قناة المسيرة