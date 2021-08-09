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الكاظمي يقترح تشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل المقاطعة للانتخابات

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعاً للقوى السياسية، واقترح تشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل المقاطعة للانتخابات.
رمز الخبر: ۵۵۲۹۲
تأريخ النشر: 08 August 2021

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان امس السبت،تلقى "تابناك"نسخة منه، أنه "عُقد في القصر الحكومي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق".

وأضاف البيان، أن "المفوضية عرضت شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل".

وأكد الكاظمي وفقا للبيان، "تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية".

وتابع البيان أن "القوى السياسية الوطنية، أجمعت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد".

وجدّد الكاظمي والقوى السياسية الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة".

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