حماس: غالبية الأحكام الصادرة بحق الفلسطينيين والأردنيين في السعودية قاسية وغير مبررة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحكام الصادرة من القضاء السعودي اليوم الأحد بحق عدد من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين "قاسية وغير مبررة".

وقالت حركة حماس في بيان لها،تلقتة "تابناك" "لقد صدمنا صباح اليوم الأحد بالأحكام التي أصدرها القضاء السعودي بحق عدد كبير من الإخوة فلسطينيين وأردنيين، المقيمين في المملكة".

وأضافت أن "هؤلاء الإخوة لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبررة، فضلاً عن المحاكمة، فكل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أي إساءة للمملكة وشعبها".

وتابع البيان "في الوقت الذي نرحب فيه بأحكام البراءة التي صدرت بحق بعض الإخوة، فإننا نستهجن الأحكام القاسية غير المستحقة بحق غالبيتهم"، داعية القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين.