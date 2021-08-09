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طالبان تسيطر على مدينتي قندوز وساري بول في يوم واحد

سيطرت حركة طالبان اليوم الأحد على مدينة ساري بول الواقعة شمال غرب أفغانستان، وذلك بعد الاستيلاء على رابع عاصمة ولاية خلال ثلاثة أيام.
رمز الخبر: ۵۵۲۸۸
تأريخ النشر: 08 August 2021

سيطرت حركة طالبان اليوم الأحد على مدينة ساري بول الواقعة شمال غرب أفغانستان، وذلك بعد الاستيلاء على رابع عاصمة ولاية خلال ثلاثة أيام.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، سيطرت حركة طالبان على مدينة قندوز الكبيرة في شمال أفغانستان.

وأكد محافظ ساري بول عبد الحق شفق سيطرة طالبان على عاصمة المحافظة، قائلا إن القوات الإدارية بالمحافظة لجأت إلى ضواحي المدينة.

وقال عضو مجلس ولاية ساري بول، محمد حسين مجاهد زاده إن ”طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة“، مؤكدا أن ”كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان“.

وسيطرت طالبان هذا الأسبوع على عاصمة إقليم جوزجان في شمال أفغانستان ونيمروز في غرب أفغانستان.

وبعد الاستيلاء على وسط جوزجان، دخل مقاتلو طالبان منزل زعيم الأوزبك الأفغان المارشال دوستم والتقطوا صورة بقبعته والزي العسكري الذي يحمل شارة مارشال (أعلى رتبة عسكرية).

ونشر المقاتلون من وسط مدينة قندوز صوراً عزف فيها نشيد النصر من خلال التلويح بعلم الجماعة. كما تم نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر اشتعال النيران في العديد من مراكز التسوق في المدينة.

وفي الوقت نفسه، ادعى قائد العمليات الخاصة بالجيش الأفغاني أن مقاتلي طالبان أجبروا على الانسحاب من المدينة بعد تعرضهم لخسائر فادحة.

وسيطرت طالبان أمس السبت على مدينة شبرغان، ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان، في 24 ساعة، ومنذ بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في أيار/مايو، بينما تحاول القوات الحكومية منع سقوط مدن أخرى بأيدي الحركة.

         

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