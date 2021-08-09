طالبان تعلن سيطرتها على مدينة قندوز بعد معارك شرسة مع الحكومة الأفغانية

أعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، سيطرتها على مركزي ولايتين جديدتين شمالي أفغانستان، كما يستمر القتال في جبهات أخرى بالجنوب، في حين أعلنت الحكومة مقتل 200 من عناصر الحركة في غارة أميركية.

وقالت الحركة إنها سيطرت على مدينة قندوز الواقعة في أقصى شمال أفغانستان، بعد أن دارت وسط المدينة معارك شرسة دارت بينها والقوات الأفغانية.

وأكد عضو مجلس ولاية قندوز، أمر الدين والي في تصريح صحفي أن "قتالاً شرساً من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة"، موضحاً أن "بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار".

وكانت صحيفة "تايمز" Times الأميركية، أفادت بأن القوات الأميركية قصفت بقاذفات B-52 وطائرات AC 130 مواقع طالبان في ثلاث مدن أفغانية.

وأوضحت الصحيفة أن القاذفات انطلقت من قطر وقصفت مواقع لطالبان في قندهار وهرات وهلمند.

جنوباً، أكدت سلطات حكومية في ولاية قندهار أنه تم استهداف المطار بصاروخين.

وقال رئيس مطار قندهار مسعود باشتون أن الصواريخ سقطت على مدرج المطار مما اضطرهم الى إلغاء الرحلات من والى الولاية.

ميدانيًا، قالت الحكومة أن قواتها استطاعت السيطرة على مدينة جيري في الولاية من ايدي مسلحي طالبان.