تواصل عمليات رفع ركام البيوت المدمرة جراء العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة

وكالة تبناك الإخبارية_ شفت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم الأحد، آخر التطورات والمستجدات حول عملية إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان: "أنجزنا ما يزيد عن 90% من عملية إزالة الركام وجاهزون لعملية الإعمار وننتظر إدخال الأموال للبدء فعلياً بعجلة إعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير".

وأضاف في تصريح صحفي: "هناك جهود تبذل من مصر وقطر مع الاحتلال "الإسرائيلي" للبدء بعملية الإعمار"، وقال إن "الاحتلال ما زال يمنع تحويل أموال الإعمار ونأمل أن تُحل قريباً ومطلوب ضغط دولي على الاحتلال لرفع الحصار و فتح المعابر للبدء بعملية الإعمار".

وحول مساعدة الحالات الإنسانية التي بحاجة للسكن في قطاع غزة، قال سرحان: "لدينا 50 ألف أسرة مسجلة على قوائم الانتظار بالوزارة وتحتاج لإعادة إصلاح وترميم لمنازلهم وعدم توفر المنح الاغاثية حال دون تقديم الخدمة لهم".