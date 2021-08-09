الحلبوسي يناقش مع وكلاء وزارة الداخلية أربعة ملفات تتعلق بمحافظة نينوى

ناقش رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، امس السبت، مع وكلاء وزارة الداخلية، أربعة ملفات تتعلق بمحافظة نينوى.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقتة "تابناك"،إن "الحلبوسي، اجتمع مع وكلاء وزارة الداخلية لمتابعة الشكاوى التي وردت من أهالي نينوى أثناء زيارته إلى المحافظة".

وأضاف البيان، إن "الاجتماع ناقش صرف مخصصات بعض منتسبي وزارة الداخلية في محافظة نينوى، وفتح منفذ آخر لمديرية مرور محافظة نينوى لتسهيل مراجعة المواطنين".

ولفت إلى أن "الاجتماع ناقش ايضاً إيجاد حل لمشكلة تسجيل سيارات المواطنين التي تأخر تسجيلها بسبب ظروف الحرب على عصابات داعش الإرهابية، وفتح منفذ في الجانب الأيمن لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة وتمكين المواطنين من الحصول عليها بإجراءات ميسرة".