طائرات شراعية تُحلق لأول مرة في سماء مدينة حلب منذ عام 2011

نظم نادي الطيران الشراعي السوري بالتعاون مع وزارة السياحة السورية، مهرجاناً للطيران الشراعي هو الأول الذي يقام في البلاد منذ اندلاع الحرب فيها أواخر عام 2011 .

وكالة تبناك الإخبارية_ انطلقت فعاليات المهرجان من محافظة حمص وانتقلت إلى حلب شمال البلاد حيث نفذ طيارون سوريون وآخرون من جمهورية العراق، أول طلعات جوية رياضية لطائرات شراعية في سماء المدينة القديمة منذ عام 2011 .

ويسعى منظمو المهرجان إلى إعادة النشاط الرياضي الجوي في البلاد عبر هذا المهرجان الذي اعتبروا أنه خطوة مهمة تحمل في طياتها رسالة إلى كل العالم بأن "الأمان عاد إلى سوريا، وسمائها التي احتضنت هذا النشاط الرياضي الهام" .

ويقول الطيارون المشاركون من العراق إن "الأوان حان ليعلم الجميع بأن سوريا هي بلد السلام وهي آمنة ويجب رفع الحصار والحظر المفروض عليها بكل أشكاله" .

وحلقت الطائرات الشراعية انطلاقاً من باب قنسرين أحد أبواب مدينة حلب القديمة، وجالت في سماء المدينة, ومحيط قلعتها لأكثر من نصف ساعة" .