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حماس: ندعو السعودية لوضع حد لملف المعتقلين الفلسطينيين لديها

رمز الخبر: ۵۵۲۸۲
تأريخ النشر: 08 August 2021

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن هناك معتقلين لحركة حماس فلسطينيين في السعودية بدون ذنب وبدون تهم منذ فترة طويلة وفي ظروف اعتقال غير مناسبة لطبيعة أعمارهم المتقدمة ولا لطبيعة أن هناك من بين المعتقلين من يعانون من أمراض مزمنة.

وفي تصريح لوكالة تابناك، أضاف قاسم أنه لا يوجد تهم للمعتقلين الفلسطينيين سوى أنهم يدعمون قضية الشعب الفلسطيني، وقال: نأمل من الأشقاء في السعودية إنهاء هذا الملف والإفراج عن هؤلاء الأسرى.

وأوضح قاسم ان حركة حماس تحركت في كل الاتجاهات الدبلوماسية والإعلامية من أجل إطلاق سراح هؤلائ وكان هناك اتصالات مع الدول الشقيقة كي يتواصلوا مع الأشقاء في السعودية وكان أيضًا هناك تواصل مباشر مع المسؤولين في السعودية فضلاً عن الاستعانة بوسيط أممي إلا ان هذه الجهود كلها لم تنجح إلى الآن في بلورة موقف بالإفراج عنهم.

وأعرب عن أمله أن يتم في الأيام القادمة الافراج عن المعتقلين خاصة أن هناك محاكمات مقررة لهم، داعيًا السعودية الى الاسراع في هذه الخطوة وأن يتم وضع حد لهذا الملف الذي لا يخدم القضية الفلسطينية.

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*حماس: المقاومة سيكون لها كلمتها في حال اشتد الحصار أو طال أكثر على قطاع غزة

قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن سياسة الحصار المتزايد على قطاع غزة، والتشديد على المعابر، وإعاقة إعادة الإعمار لما دمره الاحتلال في عدوانه الأخير وفي العدوانات السابقة، انما هي محاولة من سلطات الاحتلال لتفريغ انتصاراتنا في معركة سيف القدس وللضغط على الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة في قطاع غزة.

وفي تصريح لوكالة تابناك، أكد قاسم أن هذه المحاولات ستفشل كما فشلت بعد حرب 2014 حينما زاد الحصار على قطاع غزة لكن هذه المعادلة كُسرت، وشعبنا صمد طوال السنوات الماضية وأيضًا في هذه المرة ستُكسر هذه المعادلة وسننتزع حقّنا في العيش الكريم وإدخال كل ما يلزم لإعادة الإعمار في قطاع غزة وإدخال كل المساعدات اللازمة على الرغم من الموقف الصهيوني.

وأضاف قاسم أنه لا يمكن لهذا الأمر أن يستمر والمقاومة سيكون لها كلمة في حال اشتد الحصار أو طال أكثر من ذلك على أهالي قطاع غزة.

 

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*حماس:حول ابرام صفقة تبادل أسرى بين الاحتلال والمقاومة

ردًّا على سؤال حول صفقة تبادل أسرى محتملة بين فصائل المقاومة وسلطات الاحتلال الاسرائيلية، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن ملف الأسرى عالق لجهة أن حكومة الاحتلال لم تتخذ قرارها بالسير في صفقة تبادل أو أنها غير جاهزة لدفع الثمن الذي يمكن أن ترضاه المقاومة في إطار صفقة تبادل حقيقية.

وأضاف قاسم في تصريح لوكالة تابناك، أنه حينما تكون هذه الحكومة مستعدة لدفع ثمن ترضاه المقاومة يمكن الحديث عن انطلاق في المفاوضات، لكن إلى الآن هذه القدرة غير متوفرة عند الاحتلال وبالتالي فإن الأمور عالقة عند هذه النقطة ولا جديد فيها.

 

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*حماس: مهتمون بتعزيز علاقتنا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن حماس مهتمة بتطوير علاقتها مع كل المكونات في المنطقة بما يخدم تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه وبما يخدم دعم المقاومة الفلسطينية بما يلزمها من المال والسلاح، وعلى وجه الخصوص هي مهتمة بتطوير العلاقة مع إيران من أجل هذين المحددين الوطنيين.

وفي تصريح لوكالة تابناك ، قال قاسم إن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والوفد المرافق له للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الجديد في إيران، تأتي في سياق تطوير هذه العلاقة واهتمام حماس بتعزيزها بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني العليا ودعم مقاومته.

وأضاف قاسم أنه كان هناك زيارات لمختلف الدول العربية والإسلامية فحركة حماس منفتحة على الجميع وخاصة على الجهة التي تدعم شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا المسلحة.

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