قوة من التحالف الدولي تغادر العراق الى الكويت

وذكر التحالف في بيان، انه"نظرًا لتراجع الحاجة إلى وجود قوات OTH من قوات التحالف في العراق عادت الى قواعدها الأصلية في الكويت وغادرت العراق".

وأوضح أن "قوات من قوات التحالف (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) قوة الأفق(OTH) أكملت مؤخرًا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ ،في الكويت".

واشار الى، ان"قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 من طراز Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة على استعداد لتكون "على عجلات" في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام".

واضاف، ان"قوة OTH تستجيب عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".

المصدر:موازین نیوز